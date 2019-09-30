Старение повышает риск рака, но замедляет его развитие

Исследование подтвердило, что старение негативно влияет на развитие злокачественных новообразований.

Вообще старение — один из главных факторов риска целого ряда опухолей. Но и в пожилом возрасте есть свои плюсы, когда дело касается рака: исследователи выяснили, что процессы старения затормаживают развитие злокачественных новообразований.

Авторы исследования подчеркивают, что каждая клетка в человеческом теле «специализируется» на выполнении определенных задач, но для их осуществления требуется активация генов. Ученые из Университета Ливерпуля заявили, что анализ выраженности генов (то есть процесса, при котором гены активируются для производства необходимого белка) часто использовался при изучении опухолей и старения ранее. Но до сих пор мало известно о связи между выраженностью генов при старении и раком. И вот теперь исследователи сравнили, как меняется выраженность генов с возрастом, в том числе в опухолях девяти видов тканей человека.

Исследование показало, что хотя с возрастом в клетках накапливаются мутации, являющиеся основной причиной рака, старение тканей замедляет размножение злокачественных новообразований, тем самым замедляя и развитие рака. То есть, с одной стороны, у пожилого человека вырастает риск рака за счёт мутаций клеток, с другой стороны, когда и если этот рак все-таки появляется, его развитие затормаживается, опять-таки из-за возрастных процессов.