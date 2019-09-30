Наночастицы позволят убивать рак без вреда для организма

Ученые из Японии, США и Вьетнама усовершенствовали наночастицы, которые могут позволить убивать раковые клетки почти безобидным для человеческого организма рентгеновским излучением.

Исследователи синтезировали полые наносферы из кремния, заполнили их гадолинием (редкоземельный химический элемент), после чего ввели их в питательную среду с раковыми клетками. После того, как клетки поглотили наносферы, их облучили пучком жесткого рентгеновского излучения.

При облучении гадолиний поглотил лучи и начал вырабатывать электроны высоких энергий, которые разрушили ДНК, белки и другие молекулы на небольшом расстоянии от сфер. Таким образом, после 60-минутного облучения раковые клетки умерли через два дня.

«Наша методика позволит нам очень выборочно усиливать эффект от действия рентгеновского излучения на опухоль. Это ликвидирует главный недостаток современной лучевой терапии – очень небольшая часть ионизирующего излучения попадает в само новообразование», – цитирует ТАСС одного из авторов исследования Котаро Мацумото из Киотского университета.