Из-за астмы в женском организме снижается уровень гормонов

Исследование показало, что у женщин с астмой отмечается сниженный уровень гормона тестостерона.

Ученые выяснили, что имеющие ожирение женщины с астмой демонстрировали сниженный уровень тестостерона по сравнению с ровесницами той же весовой категории, у которых астмы не было. Авторы исследования также сообщили, что среди женщин из первой категории фиксируется сниженный показатель ещё одного полового гормона — эстрадиола в сравнении с женщинами с ожирением, которые не имеют астмы.

Наконец, исследователи также выяснили, что у мужчин с нормальным весом и астмой уровень эстрадиола в организме ниже, чем у тех, кто астмы не имеет. Предыдущие исследования сообщали о специфических различиях среди пациентов с астмой детского и взрослого возраста и разного пола. К примеру, хотя астма чаще встречается у мальчиков, она более распространена у женщин, чем у мужчин. Вполне возможно, что половые гормоны могут частично объяснить эти гендерные различия в заболеваемости.

Исследование показало, что повышенный уровень половых гормонов снижает вероятность астмы. Более того, у женщин показатели свободного тестостерона в больших количествах уменьшали риск астмы на 44% по сравнению с ровесницами, имевшими самые низкие уровни этого гормона. Среди женщин с ожирением большие показатели тестостерона уменьшали вероятность астмы на 41%.