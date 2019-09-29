Врачи советуют отказаться от жирного мяса в пользу рыбы и птицы

Медики назвали продукты питания, наиболее эффективно поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава.

Так, для сохранения здорового сердца врачи советуют сократить потребление жирного мяса и отдать предпочтение птице и рыбе. Самыми полезными видами последней специалисты считают форель, семгу, лосось и скумбрию.

Кроме того, по мнению медиков, следует исключить жирные молочные и кисломолочные продукты, а также ограничить потребление сахара.

Рекомендуется включать в рацион продукты с высоким содержанием калия и магния. К ним относятся, в частности, курага, фасоль, орехи и хлеб с отрубями. При этом овощей и фруктов рекомендуется съедать не менее 400 граммов в сутки, отмечают эксперты.