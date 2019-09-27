Интенсивные тренировки вызывают усталость не только тела, но и мозга

Интенсивные физические нагрузки вызывают усталость не только тела, но и мозга, как выяснили ученые.

Французские исследователи доказали, что при чрезмерных физических нагрузках усталость возникает не только у человеческого тела, но и у мозга. В частности, мозг теряет способность принимать рациональные и взвешенные решения. Таковы результаты наблюдений за умственной деятельностью профессиональных спортсменов-триатлонистов, которые проходили через разного рода тесты после усердных тренировок.

Оказалось, что развивающаяся в организме усталость снижала активность в зоне мозга, которая задействуется при принятии решений. При тренировках она активно перенапрягалась, что и провоцировало спад. После этого сами спортсмены действовали более импульсивно: они нуждались в получении немедленных поощрений вместо более значительных, но требовавших более длительного ожидания.

Исследование доказало, что тренировки в чрезмерно жестком режиме могут негативно отражаться на умственных способностях человека в краткосрочной перспективе. Следовательно, людям, которые сталкиваются с регулярной перетренированностью, непосредственно после спортивных упражнений лучше не принимать ответственные решения: им требуется продолжительный отдых для восстановления не только физиологических, но и умственных сил.