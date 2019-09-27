Ежедневная чашка чая делает человека умнее

Новое исследование показало, что любители чая могут быть умнее остальных людей.

Знали ли вы о том, что чай может сделать нас умнее? Именно к такому выводу пришли исследователи из Национального института Сингапура, которые доказали, что регулярно употребляющие чай люди имеют более организованный мозг, а следовательно, и лучший когнитивный функционал по сравнению с теми, кто чаем не увлекается.

В целом употребление чая в ежедневном режиме замедляло снижение когнитивной деятельности у пожилых людей на 50%. В исследовании приняли участие 36 взрослых людей старше 60, в отношении которых собиралась подробная информация об их физическом и психическом здоровье, а также образе жизни.

Все участники прошли через подробные нейропсихологические тесты и МРТ-сканирование. Анализ данных показал, что употребление черного, зеленого чая или чая улун не менее четырех раз в неделю в течение 25 лет положительно влияет на мозг и укрепляет связи между нейронами.

Авторы исследования предлагают представить мозг в качестве сложной сети автомобильных дорог, а различные регионы мозга в качестве направлений. Когда вся «дорожная система» хорошо организована, то движение производится слаженно, пассажиры доставляются из точки в точку быстро и без использования больших ресурсов. Когда же из-за определенных возрастных процессов в мозге, что называется, начинают образовываться пробки и заторы, то эффективность снижается. Чай положительно влияет на организацию этих «дорожных процессов» в мозге.