Стало известно, как глиобластомы обретают неуязвимость в мозге

Уникальный процесс выживаемости злокачественных опухолей мозга был установлен в ходе исследования в Испании.

Испанские ученые выяснили, какой именно процесс позволяет злокачественной опухоли мозга глиобластоме прятаться от воздействия иммунной системы. Оказывается, опухоли обладают способностью влиять на клетки перициты, которые окружают кровеносные сосуды. Они являются частью защитного барьера мозга, а глиобластомы как бы отключают способность перицитов сражаться с опухолями. В результате эти клетки способствуют развитию рака, вместо того чтобы уничтожать его.

Ранее другая группа ученых выяснила, что существует процесс клеточной смерти под названием шаперон-опосредованная аутофагия, в ходе которого аномальные или поврежденные белки расщепляются и уничтожаются перицитами. Решающую роль в этом процессе играет белок шаперон, но против глиобластом он не работает, поскольку они «отключают» противовоспалительную защитную функцию перицитов.

У этого открытия есть и чисто практическое значение. Наблюдения с лабораторными мышами показали, что если заблокировать аномальную аутофагию с участием шаперона, то глиобластомы практически останавливаются в своём развитии, перестают сцепляться с перицитами и начинают отмирать под воздействием иммунной системы.