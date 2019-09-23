Вирус Денге начал вырабатывать резистентность ко всем вакцинам

Лихорадка Денге становится резистентной ко всем видам лечения и вакцинам, как установили ученые.

Исследование показало, что смертоносный вирус лихорадка Денге, инфицирующий по 400 млн человек на нашей планете каждый год, и особенно в тропических и субтропических регионах, прошёл через опасные изменения, которые повышают его резистентность, то есть способность противостоять вакцинам и другим терапевтическим методам лечения. Теоретически это может намного увеличить число жертв лихорадки Денге, особенно в бедных странах, где выбор лечения сам по себе ограничен, как и его доступность.

В частности, авторы исследования заметили, что один из штаммов вируса под названием DENV2 обладает гладкими сферическими частицами на поверхности, когда прорастает в организме переносчика-москита при температуре его тела в 29 °С. По данным ученых из Университета Техаса, эти гладкие частицы трансформируются в бугристые, когда оказываются в организме человека со средней температурой тела в 37 °С. Эта способность вируса к модификациям и дает ему возможность противостоять атакам иммунной системы носителя-человека.

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Понимание этой трансформации вируса крайне важно для того, чтобы сделать терапевтические методы лечения лихорадки Денге и вакцины от неё более действенными. Отметим, что в последние годы в мире наблюдается резистентность и у многих других болезней, преимущественно из категории бактериальных инфекций, что связано с бесконтрольным распространением антибиотиков.