Сердца раковых больных повреждаются из-за коварного гена

Повреждения сердца из-за лекарств против рака связаны с уязвимыми генами, как показало исследование.

Учёные смогли получить ответ на вопрос о том, почему некоторые пациенты с раком сталкиваются с серьезными сбоями в работе сердечно-сосудистой системы во время прохождения через курсы химиотерапии. Международная команда исследователей во главе с учеными из Имперского колледжа Лондона и Лондонского института медицинских наук доказала, что сбои в работе сердца связанные с уязвимым геном под названием титин.

В ходе исследования ученые анализировали гены более 200 раковых пациентов, большая часть которых страдала от опухолей молочных желез. Все они столкнулись с разновидностью сбоя в работе сердца под названием кардиомиопатия, вызванной в их случае лечением рака. Исследователи выяснили, что пациенты с этим осложнением значительно чаще имели генетический дефект, связанный с кардиомиопатией, в частности, у них наблюдалась дефективная версия гена титина.

Наблюдения продемонстрировали, что дефект этого гена имеется у 7,5% пациентов с раковой кардиомиопатией по сравнению с 0,7% людей из контрольной группы. Этот ген крайне важен для поддержания эластичности сердечной мышцы, а его нарушения вызывают разновидность сердечной недостаточности под названием дилатационная кардиомиопатия.