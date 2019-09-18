Операции помогут при обоих типах недержания у женщин, выяснили ученые

Хирургия может пойти на пользу женщинам с обоими типами недержания мочи, как показало исследование.

Хирургические операции при стрессовом недержании мочи, то есть при протечках, которые возникают от кашля или чихания, улучшают симптомы и другого типа недержания, известного в медицине под названием императивное недержание. Таким образом, операции идут на пользу женщинам, которые страдают от обоих типов недержания. В настоящее время хирургические операции показаны только при первом типе, а при втором, как считается, операция может привести к ухудшению симптомов.

Ученые из США говорят, что результаты проведенного ими исследования могут изменить сам подход в лечении наиболее тяжелых случаев недержания, которые требуют хирургических операций. Отметим, что приблизительно от трети до половины всех женщин с этим дефектом страдают от смешанного типа недержания, то есть сочетания обоих типов.

Императивное недержание является результатом спонтанных сокращений мышц мочевого пузыря, что вызывает мощное и внезапное желание посетить туалет. Стрессовое недержание характеризуется протечками мочи из-за давления на живот, которые появляются в результате смеха, движений, кашля или насморка.

До последнего времени врачи лечили оба типа недержания по-разному. На императивное недержание поначалу воздействовали поведенческими техниками, сокращением употребления жидкости, физиотерапией и укреплением мышц вокруг мочевого пузыря, а хирургические операции не рекомендовались. Стрессовое недержание также лечилось физическими нагрузками на первом этапе, но если они не помогали, то женщинам рекомендовали операции.