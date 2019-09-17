Дешевое лекарство от артрита может помочь жертвам лейкозов

Простейший препарат для лечения артрита может быть эффективным и доступным по стоимости решением для пациентов, страдающих от лейкозов.

Речь идет о лекарстве под названием метотрексат, которое предназначено для лечения ревматоидного артрита. Оказалось, что оно существенно снижает симптомы связанных с лейкозами расстройств истинная полицитемия (ИП) и эссенциальная тромбоцитемия (ЭТ). К такому выводу пришли ученые из Университета Шеффилда.

Эти расстройства вызваны перепроизводством красных кровяных клеток или связывающих кровь тромбоцитов и вызывают зуд, головные боли, прибавку веса, усталость и ночную потливость. Результаты исследования звучит обнадеживающе, поскольку они предлагают простое и доступное по стоимости решение для большого числа больных. При этом метотрексат используется в медицине уже 40 лет, а значит, этот препарат не нуждается в дополнительных клинических исследованиях и каких-либо одобрениях со стороны санитарных ведомств.