Ежедневное употребление аспирина здоровыми людьми могут "реабилитировать"

Новое исследование показало, что ежедневные таблетки аспирина всё-таки могут быть полезными для человека.

На протяжении десятилетий здоровым людям советовали принимать аспирин в низких дозах для предотвращения проблем с сердцем, но с некоторых пор эти рекомендации изменились. Теперь аспирин рекомендуют только пациентам, которые прошли через инфаркты, инсульты или операции на открытом сердце, так как это лекарство предотвращает риск тромбов. Но для здоровых людей разжижающий кровь эффект аспирина признан опасным, поэтому им это лекарство принимать более не советуют.

Однако новое исследование показало, что аспирин всё-таки может приносить определенную пользу, в том числе и тем, кто не имеет каких-то выраженных факторов риска сердечно-сосудистых болезней. Ученые пришли к выводу, что польза от аспирина перевешивает потенциальный вред и возможность внутренних кровотечений, особенно если сравнить риски будущих госпитализации и смертей от болезней сердца.

Исследование показало, что не менее 12% мужчин и 2,5% женщин, не имевших в прошлом проблем с сердцем, получили пользу от приёма аспирина ежедневно в течение пяти лет. В целом исследователи наблюдали за 245 тысячами здоровых взрослых людей в возрасте от 30 до 79 лет проживающих в Новой Зеландии.