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В Москве заведены дела в отношении медорганизаций, навязывающих кредиты

Здоровье
18:15, 16 сентября 2019

Руководитель московского и регионального Роздравнадзора Андрей Плутницкий сообщил, что в Москве в отношении нескольких медицинских центров возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, передает «Медвестник».

Медорганизации приглашали к себе на бесплатные диагностические процедуры людей определенного возраста. Позже у них якобы находили болезни и назначали в действительности ненужные лечение и реабилитацию. Поскольку не у всех были деньги, в медучреждениях всегда работали кредитные специалисты.

Андрей Плутницкий отмечает, что иногда количество кабинетов кредитных менеджеров превышало число врачебных кабинетов в организации.

ЕАН сообщало об аналогичном деле в Екатеринбурге, где клиника наживалась на доверчивых пациентах, оформляя на них лечебные кредиты. Также в Воронеже была пресечена деятельность двух клиник, которые занимались мошенничеством по подобной же схеме, передает портал «МОЕ! Online». Аналогичную историю недавно рассказывали «Аргументы и факты»: в Ростовской области некоторые жители даже остались недовольны, что правоохранители закрыли медцентр, хотя они не успели окончить весь курс «лечения».

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