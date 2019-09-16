Сиеста оказалась очень полезной для сердца

Исследование показало, что сиеста может улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Привычка на некоторое время ложиться поспать в дневное время суток очень распространена в жарких странах. В некоторых из них её называют сиестой, и теперь исследование утверждает, что эта практика не только повышает уровень энергии, но и защищает сердце.

Авторы исследования наблюдали за связью между частотой дневного сна и риском смертельных и не смертельных нарушений сердечно-сосудистой системы вроде инфарктов, инсультов, а также сердечной недостаточности среди 3 462 произвольно отобранных жители швейцарской Лозанны.

Возраст каждого участника составлял от 35 до 75 лет, за ними наблюдали в среднем в течение шести лет, они регулярно проходили через проверки здоровья и рассказывали о своем сне. 58% участников исследования не практиковали сиесту, 19% в течение недели спали один или два раза днём, 12% — от двух до пяти, а ещё 11% — от шести до семи раз в неделю. При этом любители более частого дневного сна были взрослее, чаще курили, весили больше и спали дольше по ночам по сравнению с теми, кто не спал в течение дня, и в большинстве своем были мужчинами.

За период наблюдения было зафиксировано 155 фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых нарушений. Сиеста один-два раза в неделю снижала вероятность этих событий на 48% по сравнению с группой тех, кто не спал днем вообще.

Впрочем, исследование было наблюдательным и вполне возможно, что у этого уменьшения риска болезней сердца были и другие причины. C другой стороны, предыдущие исследования показывали, что у любителей поспать днем в среднем отмечается меньшее артериальное давление.