В России могут ввести акцизы на электронные сигареты

Минздрав подготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.

Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает ТАСС. По ее словам, накануне, 12 сентября, вопрос обсуждался на заседании правительства. «Подобный законопроект Минздрав разработал, мы бы очень хотели, чтоб в ближайшее время он был поддержан», – заявила министр.

Скворцова подчеркнула, что мнение Минздрава о том, что электронные сигареты следует приравнять к обычным табачным изделиям, совпадает с позицией правительства. Министр отметила, что табакокурение в России за последние годы эффективно снижается.

Минздрав разработал проект антитабачной концепции, цель которой – снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, после чего табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Сейчас концепция дорабатывается с учетом замечаний экспертов правительства.

По данным ВОЗ, из-за курения ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, при этом 890 тысяч из них – некурящие, подвергавшиеся воздействию табачного дыма. В России от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают до 300 тысяч человек.