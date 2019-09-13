Уровень боли пациентов без сознания научились распознавать

Ученые научились определять уровень боли пациентов без сознания через их сигналы мозга.

Исследователи из Массачусетского института технологий разработали систему измерения уровня боли у пациентов за счёт анализа активности их мозга с помощью портативного нейросканирующего устройства. Эта система поможет врачам диагностировать и лечить боль у пациентов, которые находятся без сознания или просто не в состоянии вступать в контакт. Сами они не могут рассказать о тех ощущениях, что испытывают, но порой боль приносит им значительные страдания.

Кроме того, даже если пациент без сознания и не ощущает боли, которая у него наблюдается в организме, в дальнейшем это может привести к хроническому болевому синдрому, часто встречающемуся после хирургических операций. Отметим, что определение боли по сканам мозга — сложная процедура. Лечить эту боль еще сложнее, так как в случае, если пациент получает избыточное количество лекарств, это может спровоцировать зависимость от препаратов, а недолеченная боль, в свою очередь, грозит развитием хронических проблем и других осложнений.

Сегодня врачи в этом вопросе опираются на личные ощущения пациентов, но существуют категории больных, которые не могут ими поделиться, к примеру пожилые пациенты с деменцией, совсем маленькие дети или те, кто проходит через хирургические операции. Вот для них-то и разработана методика под названием функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия, подразумевающая помещение сенсоров на кожу головы для оценки концентрации оксигенированного гемоглобина, определяющего активность нейронов.