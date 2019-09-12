Чечня названа самым молодым регионом России

Эксперты Росстата выявили средний возраст жителей российских регионов.

Как пишет RT со ссылкой на сообщение ведомства, средний возраст россиянина составляет около 40 лет. Исследование основано на данных за январь 2018 года. Отмечается, что почти за десять лет средний возраст россиянина заметно вырос: в начале 2009-го он был равен 38,8 года.

Самым молодым регионом оказалась Чечня: средний возраст жителя республики составил 28,68 года. На втором месте расположилась Тува с показателем в 29,75 года, затем идет Ингушетия (31,55), за ней следует Дагестан (32,97). Замыкает пятерку лидеров ЯНАО (33,92).

Наиболее «возрастными» регионами стали Тамбовская область (43,4), Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62), а также Москва (42,3).

Кроме этого, эксперты выяснили, что разница среднего возраста между мужчинами и женщинами в 2018 году составила пять лет, достигнув уровня 37,26 и 42,41 года соответственно.

Ранее Росстат сообщал о прогнозах по соотношению численности мужчин и женщин на территории России до 2036 года.