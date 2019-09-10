Пациенты с раком не разбираются в результатах геномных тестов

Большинство раковых пациентов не понимают результаты геномных тестов, как показало исследование.

Подавляющее большинство пациентов с раком, которые проходят через геномные тесты, просто не понимают их аспектов и результатов. Чаще всего подобные тесты проводятся в ходе клинических исследований для определения наиболее эффективных биомаркеров опухолей. Их авторы рассказали на Всемирной конференции по раку легких в Барселоне, что большая часть пациентов продемонстрировала полное незнание потенциальных возможностей использования тестов на секвенирование генома.

За счёт подобных тестов пациенты получают информацию о мутациях ДНК в раковых клетках, известных как соматические мутации, которые обычно обнаруживают в образцах тканях опухолей. Более узко ориентированные тесты определяют наследственные мутации ДНК, которые обычно выявляются в слюне или крови.

Хотя для кого-то все эти определения покажутся довольно сложными, подобного рода генетическая информация представляет собой дальнейшее развитие высокоточной медицины, которую называют революцией в онкологии. Она позволяет индивидуально «настраивать» лечение под каждого пациента на основе генетической информации, что резко повысит результативность терапии. Конечно, необходимо, чтобы важность этих тестов полностью понимали прежде всего специалисты-онкологи.