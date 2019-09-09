Установлено, почему пациенты с меланомой не поддаются иммунотерапии

Исследователи выяснили, почему некоторые пациенты со злокачественной меланомой реагируют на иммунотерапию.

Ученые из Израиля утверждают, что получили ответ на вопрос, который давно интересует онкологов из разных стран мира. Дело в том, что более половины пациентов с метастатической злокачественной меланомой не реагируют на иммунотерапевтическое лечение, усиливающее иммунную систему и помогающее побороть опасную болезнь. Чуть менее половины проявляют подобную реакцию, и у них результаты лечения оказываются более чем впечатляющими. Длительное время ученые не могли понять, почему иммунотерапия помогает одним и не помогает другим.

Израильские исследователи выяснили, что организм некоторых пациентов имеет замедленный метаболизм жирных кислот, то есть процесс, при котором липиды подвергаются оксидации для создания энергии. Более медленный метаболизм и приводит к тому, что в организме пациентов не возникает должной реакции на иммунотерапию. А это сводит на нет попытки лечения злокачественной меланомы.

Напомним, что злокачественная меланома — это наиболее опасная разновидность рака кожи, на долю которой приходится не более 1% от всех его случаев. Однако именно злокачественная меланома чаще всего приводит пациентов к смерти, хотя в целом рак кожи считается не самым летальным из онкозаболеваний и более 90% его жертв поправляются. В последние годы количество пациентов с раком кожи увеличилось, что связывают с популярностью туристических поездок в жаркие страны и приемом солнечных ванн.