Биологическое старение, возможно, удалось обратить вспять гормоном роста

Ученые в ходе исследования случайно установили, что биологическое старение можно обратить вспять.

До сих пор было принято считать, что процессы старения необратимы и их можно замедлить, но не остановить, и тем более — не пустить в обратном направлении. Научный мир принимал это как аксиому, но теперь ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что можно запустить в обратном направлении биологические часы человека за счёт гормона роста и определенных лекарств от диабета.

Давая добровольцам в Калифорнии коктейль из двух лекарств от диабета и одного гормона роста в течение года, учёные тем самым хотели стимулировать регенерацию вилочковой железы. При этом выяснилось, что добровольцы потеряли в среднем два с половиной года своего биологического возраста, который можно определять по геному человека. Авторы эксперимента ожидали замедления возрастных процессов, но никак не омоложения на генетическом уровне.

Ученые подчеркивают, что результаты эксперимента пока являются предварительными, в нём принимали участие всего девять человек, также не было и контрольной группы, которая абсолютно необходима для полноценного научного исследования. Но если полученные результаты будут подтверждены, то это может оказать огромное воздействие на всю отрасль здравоохранения и поменять отношение человеческого общества к процессам старения.