Опасные бактерии сражаются с человеком за "витамин долголетия"

Вызывающие болезни бактерии соревнуются с человеком в борьбе за ключевой микронутриент.

Новое исследование ученых из Университета Флориды показало, что болезнетворные бактерии соревнуются с организмом-носителем в деле борьбы за ключевой микронутриент под названием квеуин. Хотя он считается необходимым для человеческого здоровья и даже называется «витамином долголетия», науке до сих пор неизвестно многое о квеуине, который люди должны получать из натуральных бактерий кишечника либо из пищевых источников.

Обычно бактерии производят квеуин самостоятельно. Учёные обнаружили, что некоторые микроорганизмы, проживающие в человеке, не занимаются производством квеуина, а вместо этого соревнуются в погоне за данным микронутриентом с самим человеком. Отметим, что все многоклеточные организмы полагаются на одноклеточные бактерии для синтеза квеуина. В кишечнике человека есть инструменты для его производства, либо он попадает к нам из пищи растительного и животного происхождения.

Американские и французские ученые исследовали метаболизм квеуина у патогенов — бактерий Chlamydia trachomatis и Clostridioides difficile, вызывающих хламидиоз, диарею и другие кишечные расстройства. Выяснилось, что они ведут себя почти так же, как люди, не производя собственно квеуин, а пытаясь украсть его с помощью особого ферментного процесса, который ранее даже не был описан наукой.