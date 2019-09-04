Ученые: болезнь Паркинсона начинается уже в кишечнике

Неизлечимое неврологическое расстройство болезнь Паркинсона может начинаться в кишечнике, откуда она потом добирается до мозга. Исследователи обнаружили белок, который может быть основной причиной заболевания. Этот белок был выявлен в кишечнике лабораторных крыс, и ученые впоследствии наблюдали, как он с достаточно высокой скоростью добирался до мозга. Порой ему требовалось для этого всего два месяца.

Хотя исследования проводились на лабораторных животных, их результаты можно «переложить» и на людей, как полагают авторы экспериментов. Тем более что в последние года было проведено множество подобных опытов, давших аналогичные результаты.

Отметим, что в настоящее время не существует лекарств, вылечивающих болезнь Паркинсона или замедляющих её течение: все ныне имеющиеся препараты могут лишить несколько снять выраженность симптомов коварного недуга вроде сильного тремора конечностей, и помогают они, к сожалению, далеко не каждому пациенту.

Ученые получили еще одно подтверждение теории о том, что очень многие неврологические заболевания тесно связаны на стадии своего происхождения с процессами, которые происходят в кишечнике. А это в очередной раз свидетельствует о том, как важно иметь здоровый микробиом и разнообразную микрофлору.