Скворцова прогнозирует появление врачей, сочетающих множество узких профилей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова предположила, что скоро в России появятся врачи-интеграторы, разбирающиеся во многих узких специальностях, сообщает ТАСС.

«Чем больше будет узких специальностей, тем выше станет потребность в интеллектуалах-интеграторах – это медики самого высокого уровня», — заявила Скворцова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета. Такой специалист, по словам министра, может выстроить обследование пациента с учетом всех методов, доступных в узкопрофильных направлениях. Затем он может собрать их воедино и сделать наиболее точный вывод о состоянии организма и причинах патологии.

Также на встрече со студентами Вероника Скворцова сообщила, что сейчас Минздрав готовит предложение о закреплении на законодательном уровне статусов молодого специалиста и врача-наставника, который обеспечит молодых медиков контролем более опытных и квалифицированных сотрудников.