Рак смещает болезни сердца в качестве главной причины смертности

Болезни сердца постепенно уступают пальму первенства опухолям в печальном рейтинге главных причин смертности.

В большинстве развитых стран болезни сердца перестали быть главной причиной смертности населения, и теперь на первый план там выходят опухоли, как показало исследование. Его авторы связывают сложившуюся ситуацию с успешными мерами, которые предпринимали власти стран для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями — вроде массовой выписки статинов, популярности лекарств от давления и тонометров, позволяющих засечь те или иные патологии на ранней стадии.

Исследование с участием 160 тысяч жителей свыше 20 стран мира показало, что в наиболее богатых государствах люди от рака умирают в два раза чаще, чем от болезней сердца. В странах со средним достатком населения злокачественные новообразования уносят жизни от 25% до 35% всех людей, а на долю болезней сердца порой приходится аналогичное количество смертей. И лишь в бедных странах болезни сердца всё ещё лидируют наряду с разного рода инфекциями вроде малярии, ВИЧ и туберкулеза.

Отметим, что в последние 20 лет именно сердечно-сосудистые заболевания оставались главной причиной смертности на нашей планете во всех без исключения государствах. Теперь ученые считают, что в будущем этот список возглавит рак. А вот старческое слабоумие по крайней мере пока не попадёт на первую строчку, поскольку в бедных странах из-за низкой продолжительности жизни многие просто до него не доживают.