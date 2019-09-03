Гормон грелин связан с развитием старческого слабоумия

Найдены доказательства того, что резистентность к «гормону голода» грелину в мозге связана с нарушениями памяти.

Изучая механизмы возникновения болезни Альцгеймера и других видов старческого слабоумия, ученые пришли к выводу о том, что в них существенную роль играет гормон голода грелин. Оказывается, значительная резистентность к этому гормону приводит к когнитивным нарушениям и потере памяти.

Это чисто наблюдательное исследование, основанное на изучении образцов мозга у умерших пациентов с болезнью Альцгеймера, а также на экспериментах с лабораторными мышами. Однако полученные выводы предполагают возможность создания нового метода лечения пока что непобедимого нейродегенеративного расстройства, от которого страдают около двух миллионов жителей России.

Производимый в желудке гормон грелин посылает сигналы в мозг, которые регулируют энергетический баланс и массу тела. Его часто называют гормоном голода, он играет важную роль при формировании аппетита и начале питания. Однако грелин также связан с процессами обучения и памятью.

Зона мозга под названием гиппокамп, крайне важная для памяти, эмоций и обучения, при болезнях вроде старческого слабоумия страдает в первую очередь. Именно здесь скапливаются бета-амилоидные белки и умирают клетки мозга. В гиппокампе грелин связывается с белками — рецепторами грелина. В ходе исследования ученые выяснили, что бета-амилоидные белки связываются с рецепторами грелина в гиппокампе, что нарушает их способность соединяться с дофаминовыми рецепторами.