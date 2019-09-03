Уже двое скончались в Саратовской области от мышиной лихорадки

Второй за лето человек скончался в Саратове от геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), сообщает ТАСС.

Также приводятся сведения, что с подозрением на этот диагноз в больницах региона уже находятся 129 человек, а с мая ГЛПС была выявлена у 1517 жителей.

Из-за угрозы заражения вирусом в этом году были закрыты несколько детских лагерей, в том числе и в Саратове.

ГЛПС, также известная как «мышиная лихорадка», – это инфекционное заболевание с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. До 85% заражений приходится на воздушно-пылевой способ распространения, а наиболее частым переносчиком болезни являются грызуны. Как правило, заражение происходит в лесу или на дачных участках.

В целях профилактики болезни рекомендуется использовать перчатки и респиратор, а также не при каких обстоятельствах не трогать грызунов голыми руками.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Халатность» в связи со вспышкой заболевания.