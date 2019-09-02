Мозгу вегетарианцев не хватает важнейшего питательного вещества

Растительная диета может и не быть самой полезной для здоровья мозга, как показало исследование.

Диета исключительно на основе продуктов растительного происхождения связана с риском дополнительного снижения и без того незначительного показателя в организме важнейшего питательного вещества, участвующего в укреплении здоровья мозга. Речь идёт о компоненте под названием холин, который нужен нашему организму и производится самостоятельно печенью. Однако количество холина, выпускаемого печенью, недостаточно для удовлетворения потребностей организма, и именно поэтому мы должны черпать этот нутриент с помощью питания.

Холин играет важнейшую роль в деле укрепления здоровья мозга, особенно на стадии внутриутробного развития, он также воздействует и на некоторые части печени. Снижение уровня холина может приводить к сбою в регуляции процессов метаболизма в крови, а также к дополнительному повреждению клеток со стороны свободных радикалов.

Но суть заключается в том, что наилучшими первичными источниками диетического холина считаются яйца, молочные продукты, рыба и курица. К сожалению, в орехах, бобах и крестоцветных овощах вроде брокколи содержится очень небольшой объём холина, а в других растительных продуктах его нет вообще.