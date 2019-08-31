Владимирские медсестры решили не увольняться после предложений по зарплате

В Александровской районной больнице Владимирской области семь из двенадцати медицинских сестер отозвали свои заявления на увольнение, сообщает «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что сотрудницы неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения решили уволиться после заявления администрации медучреждения от 26 августа, согласно которому стимулирующую часть зарплаты у среднего медицинского персонала было решено уменьшить вполовину. Так сотрудники теряли от своего и без того небольшого дохода от 400 до 2000 рублей.

В связи с экстренной кадровой ситуацией в больницу 30 августа прибыл директор Департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев.

В ходе беседы с медперсоналом были достигнуты договоренности об уровне заработной платы, а также принято решение о создании выездной рабочей комиссии Департамента здравоохранения, которая будет рассматривать вопросы зарплаты, нормирования интенсивности труда и мер соцподдержки медиков. После этого несколько медицинских сестер забрали свои заявления.

Ранее схожая ситуация складывалась с хирургами в нижнетагильской больнице и травматологами в Пятигорске. Кроме того, в настоящее время продолжаются протесты сотрудников скорой медицинской помощи в нескольких регионах страны.