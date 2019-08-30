Запланированные роды помогают беременным с преэклампсией

Исследование показало, что при запланированных родах намного снижается риск осложнений и гипертонии.

Беременным женщинам обычно дают советы по целому ряду вопросов, но никогда не обсуждает с ними запланированные роды. Новое исследование показало, что если страдающие от преэклампсии будущие мамы планируют свои роды, то они и впоследствии сталкиваются с меньшим количеством осложнений, а их артериальное давление удается снизить. Это исследование берет свою основу в работах, которые сравнивали нынешнее и новые методы борьбы с преэклампсией у женщин на сроке беременности между 34-й и 37-й неделями.

Запланированными называют роды, которые либо искусственно стимулируются, либо проводятся с помощью кесарева сечения в срок, который был установлен заранее. Исследование показало, что если в ходе запланированных родов деторождение начинается в течение 48 часов после установки диагноза преэклампсия, то это снижает количество осложнений у матери, включая и гипертонию.

Кроме того, наблюдения продемонстрировали, что женщины в этой группе чаще проходят через традиционные роды по сравнению с теми жертвами преэклампсии, которых просят подождать до 37-й недели. В этом случае чаще проводятся кесаревы сечения. Наблюдения показали, что дети таких матерей не сталкиваются с дополнительным количеством осложнений, включая нарушения дыхания.