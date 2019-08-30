В Оксфорде узнали, что риск развития рака от ГЗТ при климаксе сохраняется 10 лет

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что риск заболеть раком из-за ГЗТ при климаксе вдвое выше, чем считается.

Как сообщает Русская служба «Би-би-си», гормонозаместительная терапия (ГЗТ) применяется женщинами при менопаузе с целью восполнения недостающих гормонов и избавления от неприятных симптомов климакса. При этом о риске развития рака молочной железы из-за ГЗТ было известно давно.

Однако ученые из Оксфордского университета, проведя крупномасштабное исследование, выяснили, что этот риск двое больше, чем обычно сообщают пациенткам. Кроме того, опасность заболеть онкологией у женщин, прибегнувших к ГЗТ, сохраняется в течение десяти лет даже после завершения терапии и не зависит от того, в каком возрасте она была начата.

«Есть популярная теория о том, что если начать [ГЗТ] до 50 лет, то риска якобы нет, но это не так. Это всего лишь миф, но он очень широко распространен», — рассказала соавтор исследования Валери Берал.

При этом отмечается, что риск развития рака груди повышают почти все способы гормонозаместительной терапии, исключая вагинальные кремы или суппозитории.

«Мы бы хотели надеяться, что женщины с помощью этой информации придут к более взвешенному решению о том, хотят ли они начать или продолжать ГЗТ», — объяснила цели проведенного исследования профессор Оксфорда Джиллиан Ривз.