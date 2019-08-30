Даже в 80 лет можно построить завидную мускулатуру, установили ученые

Даже преклонный возраст не является помехой для строительства впечатляющей мышечной массы с помощью особых упражнений.

Предыдущие исследования предполагали, что активное вовлечение людей старшей возрастной группы в физическую активность может увеличить продолжительность их жизни и уберечь от целого ряда хронических болезней вроде гипертонии и диабета второго типа.

Теперь же стало известно, что нетренированные пожилые люди могут насладиться тем же сами преимуществами для здоровья, как и профессиональные атлеты из той же самой возрастной группы, если они начнут регулярные упражнения на сопротивление. Новое исследование сфокусировалось на разнице в тех преимуществах, которые могут получить от силовых нагрузок тренированные и нетренированные пожилые люди.

Новое исследование предполагает, что если даже пожилой человек ранее вообще никогда не занимался спортом, а теперь решил начать под руководством персонального тренера силовые тренировки, он получит впечатляющие результаты, включая и строительство мышечной массы. Именно к такому выводу пришли ученые из Университета Бирмингема, который пригласили для участия в эксперимента 15 человек в возрасте от 60 до 80 лет.

Семь человек регулярно занимались спортом и были профессиональными атлетами, а восемь вообще никогда не тренировались ранее. После экспериментальных нагрузок все они употребляли специальный напиток с изотопами, по отслеживанию которых в организме можно было оценивать эффективность этих нагрузок, и у всех них бралась биопсия мышечной ткани. Выяснилось, что все участники эксперимента обладали одинаковой возможностью строительства мускулатуры после тренировок.