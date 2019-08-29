Семейная жизнь может защищать от старческого слабоумия

Состоящие в браке люди реже сталкиваются со старческим слабоумием, как показало исследование.

Ученые из Университета Мичигана впервые связали деменцию и супружеский статус человека. Выяснилось, что состоящие в браке люди по мере старения ощутимо реже сталкиваются со старческим слабоумием, чем холостые или овдовевшие. С другой стороны, прошедшие через разводы бывшие супруги в два раза чаще страдают от различных видов деменции, чем сохранившие отношения. При этом самая большая опасность угрожает разведенным мужчинам, но не женщинам.

В ходе первого подобного исследования его авторы проанализировали четыре группы не состоящих в браке людей. Среди них были разведённые или расставшиеся, овдовевшие, никогда не состоявшие в браке или сожительствующие. Среди этих групп наивысший риск старческого слабоумия был зафиксирован именно у прошедших через разводы, так как это событие, возможно, крайне негативно отражалось на их мозге. При этом повышенного риска у состоявших в сожительстве людей выявлено не было.

Свои выводы учёные объясняют самыми разными социально-экономическими факторами. В целом забота партнера играет огромную роль в укреплении здоровья, ну а общение с супругом может стать своего рода тренировкой для мозга. Впрочем, подлинные причины такого положительного влияния семейного статуса на риск деменции установлены не были.