Ученые: протеиновые коктейли не дают дополнительных преимуществ спортсменам

Протеиновые коктейли не помогают любителям спорта восстанавливаться после тренировок, как установило исследование.

Многие регулярные посетители спортзалов привыкли после интенсивных тренировок употреблять протеиновые коктейли. Однако новое исследование показало, что эти напитки не дают никакого дополнительного эффекта в деле восстановления. К такому выводу пришли ученые из Университета Линкольна: протеиновые коктейли, преимущественно состоящие из сыворотки или молока, не ускоряют процесс восстановления мышц, если сравнивать их с напитками на основе углеводов.

Выводы были сделаны в ходе наблюдений за 30 мужчинами, которые не менее года регулярно занимались силовыми упражнениями. Их произвольным образом разделили на три группы, и после каждой тренировки они получали либо протеиновые коктейли, либо молочные напитки, либо ароматизированные напитки на основе углеводов, при этом все напитки по вкусу должны были быть приблизительно одинаковыми. Учёные тщательно следили за процессом восстановления мышц у всех групп участников, и выяснилось, что никаких ощутимых различий в этом показателе не наблюдается.

Следовательно, распространённое утверждение о том, что протеиновые коктейли будто бы ускоряют процессы восстановления мышцы и помогают быстрее подготовить себя к новым нагрузкам, не соответствует действительности. При этом исследователи подчеркивают, что сами по себе белки и углеводы необходимы для эффективного восстановления мышечных тканей, которые при интенсивных тренировках повреждаются, однако специалисты теперь убеждены, что хорошо сбалансированная диета справится с этой задачей лучше, чем специальные напитки.