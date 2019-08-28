Нижнетагильским хирургам пообещали доплатить за переработки в июле и августе

Пятеро из шести хирургов нижнетагильской городской больницы, которые ранее написали заявление на увольнение, решили остаться на своих должностях. Медикам пообещали провести дополнительные выплаты за июль и август за систематические переработки и снять сверхнагрузку в перспективе.

Ранее для восстановления работы хирургического отделения ЦГБ №1 Нижнего Тагила были вызваны три врача из Екатеринбурга, которым мэрия предоставила муниципальное жилье. Они должны были работать вахтовым методом. В сентябре больница принимает двух новых хирургов. Также в медучреждение будут направлены специалисты Областной клинической больницы № 1 и клинические ординаторы.

В связи с ситуацией была изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия», чтобы снизить нагрузку на ЦГБ №1. Хирургическое отделение в Нижнем Тагиле также имеет Городская больница №4.

27 августа во время вечернего заседания с представителями регионального Минздрава губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что причиной назревшего кризиса в Нижнем Тагиле стала плохая кадровая политика внутри ведомства и медучреждения, передает агентство новостей «Между строк».

28 августа региональный Минздрав и ФОМС проведут на месте тщательный анализ прецедента.