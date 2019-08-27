Электроды в мозге быстро погружают в сон жертв бессонницы

Исследование датских ученых позволило приблизиться к перспективному методу лечения бессонницы.

Приблизительно треть своей жизни человек проводит во сне — или в бесплодных попытках заснуть, как это бывает у пациентов с хронической бессонницей. Именно для них ученые из Дании вместе со своими британскими коллегами разработали новый потенциально мощный метод борьбы с одним из наиболее распространённых расстройств сна в мире.

Исследователи выделили 19 отдельных стадий сна, что являет собой гораздо более детальное представление о работе мозга во время процессов сна по сравнению со всеми существующими. А это помогает исследователем создавать более качественные модели циклов сна.

Заметим, что ещё с 1930-х годов ученые считали, что циклы сна человека состоят из четырех стадий, которые приходят на смену друг другу. Нынешние исследователи использовали технологию под названием функциональная МРТ вкупе с алгоритмами для определения активности мозга у 57 добровольцев в течение периода сна длительностью в 52 минуты.

Ученые предположили, что стимуляция мозга с помощью электродов в правильном месте и правильное время эффективно погружает мозг в состояние глубокого сна. Для доказательства этой теории были проведены эксперименты на мозге лабораторных обезьян. Результаты оказались настолько впечатляющими, что ученые уже готовы приступить к опытам на людях. Так что вполне возможно, что специальные шлемы с электродами уже очень скоро придут на помощь жертвам неизлечимой бессонницы.