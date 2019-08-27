На Урале пересмотрят оплату труда после массового увольнения хирургов

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков 27 августа экстренно вернулся из отпуска для встречи с хирургами ЦГБ №1 Нижнего Тагила, которые написали заявление на увольнение. Встреча прошла в присутствии журналистов, сообщает портал «Между строк».

Ранее стало известно, что шесть хирургов городской больницы Нижнего Тагила написали заявление на увольнение. Андрей Цветков утверждает, что двое из них пока отказались от своих намерений.

«За последние пять лет ни одного нового врача к нам не пришло. Один пришёл, его осудили, и он уволился. Конечно, молодежь не захочет идти работать в такую рисковую профессию. Условия для работы хирургов не созданы, юридической защиты никакой, мы ни от чего не застрахованы», — жаловался министру хирург Никита Зотов.

В результате встречи Цветков сообщил о готовности пересмотреть систему оплаты труда и инициировать решение вопроса об уголовном преследовании врачей на встрече областной Медицинской палаты. Окончательные выводы и планы действий будут сформированы им на вечерней встрече с губернатором региона Евгением Куйвашевым.

«РИА Новости» сообщает, что областная прокуратура начала проверку по факту массового увольнения хирургов из ЦГБ №1 Нижнего Тагила.

Местные власти, спасая ситуацию, пригласили в нижнетагильскую больницу трех врачей из Екатеринбурга, которые будут работать вахтовым методом. Для этого мэрия предоставила им муниципальное жилье.

Следом за хирургами из Нижнего Тагила со своим заявлением выступили работники акушерско-гинекологического отделения в больнице Качканара Свердловской области. Они утверждают, что зарплаты в больнице снизились до минимума даже у тех, кто имеет огромный стаж работы.

Ранее портал URA.ru сообщал о том, что в больнице Пятигорска в Ставропольском крае из-за условий труда и низкой зарплаты уволились все травматологи вместе с главой травматологического отделения.

«Смоленская народная газета» сообщала, что 12 августа местные сотрудники «скорой» объявили «итальянскую забастовку» вслед за их коллегами из разных частей России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в правительстве знают о ситуации в больнице Свердловской области и считают, что эту проблему должны решать региональные власти.