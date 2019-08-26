Рак будут лечить за счет удаления защитных стенок опухолей

Удаление защитной стенки вокруг опухолей поможет повысить эффективность лечения рака.

Вполне возможно, что учёные обнаружили способ сносить защитную стену, которая окружает опухоли. А это повторно подвергнет их мощному воздействию иммунной системы и лекарств из категории иммунотерапии. Таковы результаты исследования, проведенного учеными из Великобритании.

Хотя пока что получены только предварительные лабораторные результаты, они позволяют предположить, что этот подход увеличит эффективность инновационных методов лечения рака вроде CAR-T терапии, которые до последнего времени никак не удавалось успешно применять для борьбы именно с твёрдыми опухолями.

Ученые из Университета Бирмингема исследовали супрессорные клетки миелоидного происхождения (MDSC), взятые из крови 200 взрослых и детей, у которых недавно диагностировали рак. Анализы крови брались еще до начала лечения.

MDSC отправляли множество химических сигналов, защищавших опухоли от иммунной системы и, как следствие, от всех средств лечения рака. Это предотвращало активацию иммунных Т-клеток, которые уничтожали бы опухолевые клетки.

Ученые показали, что лекарства на основе антител, уже доступные для лечения лейкемии, эффективно убирали защитные барьеры вокруг опухолей, что позволяло иммунной системе атаковать твердые злокачественные новообразования.