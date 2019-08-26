Новый анализ крови "засечет" невидимые травмы мозга и сотрясения

Ученые создали анализ крови для диагностики сотрясений мозга и неосознанных травм у детей и взрослых.

В ходе одного из самых масштабных исследований по данному вопросу американские ученые добились существенного прогресса в деле поиска новых методов диагностики очень травматических, но все еще плохо распознаваемых повреждений мозга. Теоретически с его помощью нового анализа крови можно будет предотвращать дальнейшие повреждения мозга.

При неосознанных травмах головы у детей и взрослых часто не проявляется никаких быстрых симптомов, однако их мозг подвергается износу со временем, особенно если человек получает всё новые повреждения. В ходе последнего исследования ученые проанализировали состояние здоровья более 700 пациентов, поступавших в больницы по линии скорой помощи, включая детей и взрослых.

Уникальность исследования заключается именно в том, что в него вошли пациенты, которые ударились головой, но не имели никаких выраженных симптомов. Эту группу практически никогда не включают в другие исследования по выявлению биомаркеров.

Новый анализ крови ищет два белка GFAP иUCH-L1, которые содержатся в мозге и выделяются в кровь после повреждений. Их повышенный уровень может говорить о сотрясении мозга или о неосознанной травме. Авторы исследования изучали этих биомаркеры более десяти лет.

Традиционно людей, которые получили удар по голове, но не столкнулись ни с какими симптомами, относят к категории здоровых. Новый анализ крови позволяет выявить степень повреждения их мозга для того, чтобы в будущем не усугубить это явление, способное приводить к самым тягостным последствиям, включая инсульты и тяжелейшие неврологические заболевания.