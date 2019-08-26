ФСИН предложил отдать полномочия по лечению заключенных Минздраву

Заместитель главы Службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил о готовности передать тюремную медицину Минздраву.

«Я обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Министерства здравоохранение РФ. Со следующей недели будем вести консультации по этой теме с Минздравом и Минюстом», — заявил Максименко в интервью «Говорит Москва».

Сейчас за здоровьем осужденных, а также арестованных и сотрудников ФСИН следит Управление организации медико-санитарного обеспечения в структуре службы.

При этом Максименко отметил, что в тюрьмах россияне умирают в 2,5 раза реже, чем на свободе, что якобы свидетельствует о качестве работы управления.

Но в мае «Межрегиональный центр прав человека» сообщал о нарушении прав пациентов в свердловской колонии, сообщало ЕАН. Наиболее часто в российской пенитенциарной системе нарушаются права людей, живущих с ВИЧ, о чем неоднократно сообщали корреспонденты портала «СПИД.центр».

Фонд «В защиту прав заключенных» сообщал, что прокуроры часто препятствуют освобождению людей, которые могут умереть в условиях УИС, людям с ограниченными возможностями здоровья в тюрьмах зачастую не устанавливают адекватную группу инвалидности, а также существует проблема давления на медработников со стороны следователей.