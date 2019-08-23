Профессиональные занятия спортом способны спровоцировать кариес

Интенсивные и регулярные физические нагрузки грозят кариесом и прочими серьёзными проблемами с зубами. Исследование с участием 352 олимпийцев и других профессионалов показало очень высокую распространенность проблем с зубами, хотя эти люди хорошо знали о том, как следить за своим здоровьем, и большинство чистило зубы дважды в день.

Чем же можно объяснить такую распространённость гнилых зубов у людей спортивных, вроде бы являющихся олицетворением здорового образа жизни? Эксперты полагают, что профессиональные спортсмены очень сильно опираются в своей жизни на спортивные напитки, энергетические гели и батончики, а в них содержится высокий уровень сахара. Кроме того, интенсивные физические нагрузки провоцируют изменения в слюне и иммунной системе, которые также усугубляют повреждения зубов.

В исследовании приняли участие спортсмены, практикующие 11 видов спорта, включая футбол, регби, велосипедную езду, а также гимнастику. 49,1% из них имели невылеченный кариес, а у подавляющего большинства уже наблюдались ранние признаки воспалений десен. 32% говорили о том, что здоровье их полости рта негативно влияет на тренировки и спортивные показатели.