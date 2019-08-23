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Глубокая стимуляция мозга облегчает симптомы болезни Паркинсона

Здоровье
16:21, 23 августа 2019
Американские СМИ

© t14 / Global Look Press
© t14 / Global Look Press

Глубокая стимуляция мозга облегчает симптомы болезни Паркинсона, повышая уровень дофамина.

Исследование показало, что методика глубокой стимуляции мозга смягчает такие характерные симптомы болезни Паркинсона, как тремор и мышечная ригидность, одновременно повышая настроение пациентов. Это происходит за счёт увеличения показателей дофамина в мозге. В ходе небольшого по числу участников исследования его авторы проводили глубокую стимуляцию мозга пациентам, у которых моторные симптомы не улучшались при воздействии всех имеющихся у врачей сегодня лекарств.

Во время процедуры в мозг пациентам вводили тонкие проводки, которые соединяли с электрической сетью для осуществления стимуляции области мозга, отвечающей за контроль движений. К таким областям, к примеру, относится субталамическое ядро. Впрочем, наука до сих пор точно не знает, каким образом за счет процессов стимуляции мозга изменяется его активность.

Исследование с использованием позитронно-эмиссионной томографии для отслеживания метаболизма мозга до последнего времени не доказывали, что глубокая стимуляция мозга изменяет уровень дофамина. И вот теперь американские ученые доказали, что этот нейротрансмиттер может быть целью данного метода, а при активации производящих дофамин клеток можно облегчить состояние здоровья пациентов с болезнью Паркинсона.

Теги: Наука

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