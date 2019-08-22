Исследование показало, что электронные сигареты могут вредить нормальному кровотоку в организме.

Опубликованное журналом Radiology исследование продемонстрировало, что курение электронных сигарет производит опасный кратковременный эффект, который заметен даже после однократного применения этих устройств. В частности, электронные сигареты негативно влияют на кровоток, что может отрицательно сказаться на работе важнейших органов нашего тела. Эти выводы были сделаны после того, как исследователи провели сканирование мозга 31 добровольца, которые никогда ранее не курили и не использовали электронные сигареты.

МРТ показывала интенсивность кровообращения от мозга к ногам. Выяснилось, что кровоток в бедренной артерии быстро изменился после использования электронной сигареты, но через несколько минут возвратился к норме. Исследователи подчеркивают, что в долгосрочной перспективе это может приводить к сосудистым болезням, которые являются причинами инфарктов и инсультов.

Для того чтобы более детально убедиться в воздействии электронных сигарет на сосуды и кровоток, необходимо проводить новые исследования. Ну а пока учёные получают все больше доказательств того, что электронные сигареты вовсе не являются безопасной альтернативой традиционным, как о них нередко думают.