Бессонница повышает риск развития сердечной недостаточности

Исследование показало, что жертвам бессонницы может чаще грозить сердечная недостаточность.

Имеющие постоянные проблемы с погружением в сон люди значительно чаще рискуют столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили, что генетически предрасположенные к бессоннице пациенты обладают большим риском сердечной недостаточности, инсульта и болезни коронарных артерий. По словам исследователей, эта работа поддерживает предыдущие наблюдения, обнаружившие связь между низким качеством сна и проблемами с сердцем и сосудами.

Теперь же можно предположить, что сама бессонница играет важную роль в деле развития подобных расстройств. И если это действительно так, то за счет улучшения качества сна человек может снизить риск сердечной недостаточности и инсульта, как полагают исследователи из Кембриджского университета. Ранее их коллеги установили приблизительно 250 генетических вариаций, каждая из которых несколько увеличивает риск наличия бессонницы.

Отметим, что у большинства из нас в организме нет ни одной подобной вариации, а у некоторых сразу несколько. Самое главное заключается в том, что эти вариации передаются по наследству, а их наличие не зависит от каких-то внешних факторов вроде места проживания, материального обеспечения или уровня физических нагрузок.