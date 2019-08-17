Онищенко выступил за ограничение продажи чипсов и газировки в офисах

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал идею об ограничении продажи в офисах «мусорной» еды.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее в Минздраве предложили ограничить на предприятиях продажу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров.

Онищенко убежден, что Минздраву следует активно реализовывать эту идею. Он указал на то, что подобная продукция в большом количестве продается через вендинговые аппараты. «Для работодателя это самая удобная форма. Никаких проблем: не содержать столовую, ничего. В то же время можно горделиво причислять себя к тем людям, которые заботятся о здоровье своих работников наёмных», — отметил Онищенко. Он добавил, что работодатели могли бы влиять на ассортимент вендинговых автоматов. По его словам, «чипсы и газировки — это мусорная еда».

В июле произошло массовое отравление едой из вендинговых аппаратов, установленных в московских офисах. Были госпитализированы несколько десятков пострадавших.