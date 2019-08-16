Питание с фруктами и овощами помогает при рассеянном склерозе

Пациентам с рассеянным склерозом пойдут на пользу фрукты и овощи при минимуме глютена и молочных продуктов.

Следование диете, богатой фруктами и овощами и при этом содержащей низкое количество белка глютена и молочных продуктов, очень полезно для пациентов с рассеянным склерозом. Дело в том, что это питание увеличивает уровень так называемого «хорошего» холестерина в крови и заметно снижает усталость, с которой сталкиваются 80% жертв неизлечимой аутоиммунной болезни.

Рассеянный склероз сопровождается воспалением центральной нервной системы, при котором иммунная система начинает по ошибке уничтожать защитную оболочку нервов миелин. В результате нарушается передача сигналов между мозгом и телом.

Наблюдения показали, что следование питанию с фруктами и овощами, мясом, растительными белками, рыбьим жиром и витаминами группы B, а также с ограничением глютена, молочных продуктов и яиц приводит к общему снижению уровня холестерина. Авторы исследования изучали роль показателей жира и их влияние на усталость, вызываемую рассеянным склерозом. Отметим, что для борьбы с этой усталостью существуют лекарства, однако они имеют серьезные побочные эффекты.

Следовавшие диете пациенты добивались роста показателей липопротеинов высокой плотности, или «хорошего» холестерина. В результате усталость у них заметно снижалась.