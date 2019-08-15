Ученые теперь знают, как программировать пол будущего ребенка

Ученые обнаружили способ отделения мужских хромосом от женских в ходе опытов с животными.

Во время опытов с животными исследователи из Университета Хиросимы в Японии обнаружили способ отделения «мужских» сперматозоидов от «женских» (так называют сперматозоиды, содержащие женские Х-хромосомы). Другими словами, они смогли отделить Х-хромосомы от Y-хромосом, что теоретически дает возможность выбора пола будущего ребенка.

Для экспериментов отобрали сперму мышей, в нее добавили специальные химикаты, которые привели к замедлению Х-хромосом и ускорению Y-хромосом. Дифференциальная выраженность рецепторов генов этих двух половых хромосом оказалась основой для нового и потенциально весьма эффективного метода отделения «мужских» и «женских» сперматозоидов.

Ученые уже успешно осуществили процесс селекции, выбрав таким образом пол зародышей у представителей крупного рогатого скота и свиней.

Впрочем, до опытов на людях дело может и не дойти, поскольку это связано с серьёзными этическими проблемами. Известно, что во многих странах мира родители предпочитали бы делать выбор в пользу пола будущего ребёнка, но общественность и многие ученые считают подобного рода технологии недопустимыми и способными привести к «воскрешению» евгеники.