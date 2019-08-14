Лекарства от остеопороза снижают риск ранней смертности на 34%

Исследование показало, что лекарства от остеопороза сокращают смертность на 34%.

Новое исследование выявило связь между приемом лекарств от остеопороза и снижением риска преждевременной смертности. К сожалению, многие люди игнорируют советы врачей о начале приема лекарственных препаратов для здоровья костей.

Остеопороз — возрастное состояние, которое делает кости более хрупкими и предрасположенными к переломам. Более всего эта болезнь распространена среди женщин, хотя с ней сталкиваются и мужчины.

После того, как в результате какого-то перелома врач обнаруживает у пациента остеопороз, он рекомендует ему принимать препараты для поддержки здоровья костей. Наиболее часто выписываются рецепты на препараты из группы бисфосфонатов и этидронат натрия. Исследователи из Австралии выяснили, что применение некоторых из этих лекарств существенно снижает риск преждевременной смерти.

К сожалению, то же самое исследование показало, что значительное количество пациентов не следуют рекомендациям своих врачей и не принимают регулярно эти лекарства, которые не только снижают риск будущих переломов, но и в целом укрепляют здоровье человека в последующие 15 лет, уменьшая риск ранней смерти на 34%.