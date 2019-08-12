Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства

В Госдуме хотят обязать аптеки давать не менее 50% витрин российским препаратам и оповещать о наличии дешевых аналогов.

Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказалась новая версия технического задания межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств.

Документ предусматривает, в частности, ведение фиксированной наценки на различные группы медикаментов. По мнению авторов инициативы, это позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных товаров независимо от их стоимости. Сейчас прибыль аптек зависит от наценки на лекарства.

Кроме того, депутаты предлагают ввести законодательный запрет на эксклюзивные маркетинговые договоры, предусматривающие продажу только одного препарата в рамках определенной группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием.

Планируется также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора: в случае, если доля компании превышает в субъекте РФ 35%, а в стране – 15%, ее деятельность предлагается запрещать.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России впервые за три года зафиксирован спад продаж фармпрепартов в ценовом диапазоне от 50 до 500 рублей.