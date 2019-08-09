Минпромторг предложил решение проблемы с "вымыванием" дешевых лекарств из аптек

Маркетинговое агентство DSM Group опубликовало доклад, согласно которому в России впервые за три года упали продажи фармпрепартов в ценовом диапазоне от 50 до 500 рублей. Их сбыт снизился примерно на 14%. При этом на 7,8% выросли продажи медсредств ценой свыше 500 рублей, передает «Коммерсант».

Исполнительный директор «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова говорит, что сами производители постепенно отказываются от производства недорогих препаратов, которые входят в число жизненно необходимых. Цены на эту категорию товаров регулируются государством и не дорожают на протяжении нескольких лет, хотя стоимость производства повышается из года в год.

По словам заместителя гендиректора фармпроизводителя Stada CIS Ивана Глушкова, большинство аптек стараются реализовывать те товары, с производителями которых у них заключен маркетинговый контракт, и часто аптеки вынуждают поставщиков заключать эти контракты, иначе лекарство просто не окажется на рынке.

В Минпромторге для решения проблемы с вымыванием дешевых лекарств планируют ввести ряд требований к аптечному ассортименту и ввести ответственность за нарушение нормы.

Накануне канал «Россия 1» показал документальный фильм «Панацея по контракту», где сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов связывал пропажу дешевых препаратов из аптек с тем, что фарминдустрия в России работает по жестким правилам рынка, а не в рамках здравоохранения, как во многих европейских странах. В частности, эксперты связывают вымывание дешевых препаратов с излишеством аптек и тем, что за дешевые препараты фармацевты не получают доплаты к своим окладам.

Весной национальная фармацевтическая палата обратилась к Минпромторгу, Минздраву и Госдуме с предложением отстранять от деятельности сотрудников аптек, которые навязывают гражданам медпрепараты в рамках маркетинговых договоров.