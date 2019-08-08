В Минздраве усомнились в достоверности статистики по профессиональным видам рака

По данным Института медицины труда имени Н. Ф. Измерова, в 2018 году больше всего случаев рака, вызванных условиями труда, было обнаружено у сотрудников обрабатывающей промышленности (76%), из которых больше половины (41%) связаны с металлургией. Самой опасной по онкорискам признана профессия электрогазосварщика, сообщает News.ru.

По словам главного профпатолога Минздрава Игоря Бухтиярова, за год официально в стране регистрируется лишь 20–30 случаев профессиональных онкологических заболеваний, но реальная их доля составляет порядка 8–12 тысяч новых случаев в год. Речь идет о работе на производствах с промышленными канцерогенами типа коксохимии, нефтехимии, ионизирующей радиации.

«Если у человека в возрасте 60–65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, поскольку на процессе лечения это не сказывается. Однако это в корне неверно», – заявил Бухтияров в интервью ТАСС.

Профессиональный фактор является потенциально устранимым в отличие от всего множества причин развития рака. И если эта область будет регулироваться, то можно будет существенно снизить показатели смертности от злокачественных опухолей. Также это позволит не перекладывать ответственность по оплате лечения с работодателя на ФОМС.

Бухтияров утверждает, что порядка 10 миллионов работников в России трудятся во вредных и опасных условиях труда, но при этом фиксируемый уровень профзаболеваний в стране в десятки раз ниже, чем в Европе. Он связывает этот факт с несовершенством российской системы по выявлению профзаболеваний.